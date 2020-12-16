中國經濟：發改委料今年汽車產業可恢復至2019年水平

中國發改委預計，今年全年汽車產業總體可恢復到2019年水平。

發改委新聞發言人孟瑋表示，1至11月，汽車產銷按年降幅已收窄至3%左右，主營業務收入、利潤總額和增加值按年實現正增長。新能源汽車上半年降幅較大，7月份開始呈現持續回升態勢，11月產銷分別完成19.8萬輛和20萬輛，按年分別增長75%和105%。

孟氏預計，今年全年汽車產業總體可恢復到上年水平，其中增加值等主要經濟指標好於去年，產銷達到2,500萬輛左右，與上年相當，新能源汽車產銷有望超過上年。

另方面，他提及中國主要工農業產品供應充裕，物價保持總體穩定運行的基礎較為堅實，受前期高基數效應影響，預計短期內物價漲幅仍將處於較低水平，總體上將保持平穩運行。

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