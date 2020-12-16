【高盛推介】恒指高開 留意高槓桿貼價牛熊證
2020年12月16日 10:56
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚上升，當中納指創新高。市場繼續觀望美國新刺激經濟方案進展。恒指昨日跌182點。今早則反彈，早上高開213點後升幅收窄，現報26,352點，升145點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金繼續部署牛證，錄得約5,960萬元資金流入。而昨日流入熊證的資金則集中在27,000點以下收回價的產品。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意恒指牛(56775)，與現價有約400點差距，收回價25,968點，行使價25,868點，換股比率10,000，槓桿比率44.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。並可留意收回價稍遠的恒指牛(53803)，收回價25,868點，行使價25,768點，換股比率10,000，槓桿比率37.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。遠牛選擇可留意屬低面值的恒指牛(57342)，及屬活躍條款的恒指牛(53802)，與現價有約600及700點差距。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(50576)，與現價有約400點差距，收回價26,738點，行使價26,838點，換股比率10,000，槓桿比率52.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，在26,800至26,950點間的恒指熊(69534)，及屬活躍條款的恒指熊(66679)。遠熊選擇可留意屬低面值的恒指熊(53805)，與現價有約900點差距，收回價27,250點，行使價27,350點，換股比率20,000，槓桿比率26.9倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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