【瑞通推介】小米高位整固 資金傾向做好倉
2020年12月16日 10:56
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瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬美國新一輪紓困方案談判取得進展，道指隔晚收報30,199點，升337點(或1.1%)。恒指昨曾跌至26,127點的逾一個月低位，收報26,207點，跌182點(或0.6%)。今早最多升逾260點，一度重上26,400點之上。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾6,600萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,200萬元，反映投資者看好港股連日整固後將出現技術性反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。
小米集團(01810)近日跑贏ATM，上日曾破頂高見29.95元，其後走勢轉趨反覆，一度倒跌至28.5元，收市重上29.55元，升1.2%。早前有傳小米正大幅增加明年的零部件訂單數量，以擴大智能手機市場份額，券商亦預期小米可受惠明年智能手機市場前景樂觀。小米今早高開於歷史高位29.95平元，其後回落2%，跌至29元樓下。昨有逾5.2億元北水淨流出小米。輪證資金流方面，分別有逾640萬元和逾130萬元淨流入其好倉和淡倉。
吉利汽車(00175)昨午後股價一度升逾5.5%，高見23.7元，收市報23.05元，升2.6%，三日累漲逾8%。外電引述消息指，百度與包括吉利在內數家車企進行初步接洽，商談組建電動汽車合資企業事宜。另有券商上調吉利目標價和評級，料公司明年銷售增長28%，並受惠新能源車銷售轉勢帶動估值重估。吉利今早曾升逾2%，高位升至23.65元，惟其後倒跌，後市阻力留意上月高見的兩年半高位24.45元。昨分別有逾80萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。
內地提出要深入推進「互聯網+醫療健康」及「五個一」服務行動，配合近日上市的京東健康(06618)續走強，或帶動互聯網醫療板塊獲市場重估。阿里健康(00241)昨最多漲6.6%，創27.15元新高，收升3.1%於26.25元。今早曾升逾1%至26.65元，其後倒跌2%。昨分別有約10萬元和20萬元淨流入其好倉和淡倉。
傳統股友邦保險(01299)昨亦一度破頂，高見91.7元之新高，惟其後倒跌0.3%收市，收報89.65元，反映90元以上沽壓不輕。友邦今早靠穩，重返90元以上爭持。昨有逾520萬元淨流入友邦好倉，淡倉同日亦錄逾20萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
小米輕微價外、中短期購(20781)，行使價：31.93元，2021年4月到期，實際槓桿：4.6倍
小米價外、中短期沽(19660)，行使價：23.8元，2021年6月到期，實際槓桿：4倍
吉利價外、中短期購(18567)，行使價：28.88元，2021年6月到期，實際槓桿：4.1倍
吉利輕微價外、中短期沽(18580)，行使價：19.9元，2021年5月到期，實際槓桿：3.6倍
里康價外、中年期購(20454)，行使價：30.99元，2021年6月到期，實際槓桿：3.7倍
里康輕微價外、中年期沽(20457)，行使價：23元，2021年7月到期，實際槓桿：2.2倍
友邦輕微價外、中短期購(18419)，行使價：100元，2021年6月到期，實際槓桿：7.5倍
友邦輕微價外、長期沽(20597)，行使價：80.93元，2021年12月到期，實際槓桿：2.9倍
美團輕微價外、中短期購(20591)，行使價：309元，2021年4月到期，實際槓桿：5.1倍
美團貼價、中短期沽(18034)，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.2倍
騰訊輕微價外、短期購(26461)，行使價：624.88元，2021年3月到期，實際槓桿：11倍
騰訊輕微價外、中短期沽(15092)，行使價：530元，2021年5月到期，實際槓桿：5.9倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(56833)，收回價：25960點，槓桿比率：54.9倍
恒指熊證(54386)，收回價：26890點，槓桿比率：37.7倍
小米牛證(53784)，收回價：26.58元，槓桿比率：9.4倍
小米熊證(65098)，收回價：31.88元，槓桿比率：8.5倍
吉利牛證(55566)，收回價：21.38元，槓桿比率：10.3倍
吉利熊證(56840)，收回價：26.38元，槓桿比率：5.2倍
里康牛證(53776)，收回價：23.58元，槓桿比率：6.3倍
里康熊證(53780)，收回價：28.28元，槓桿比率：7.4倍
友邦牛證(55224)，收回價：81.5元，槓桿比率：9倍
友邦熊證(55220)，收回價：101.8元，槓桿比率：7.1倍
美團牛證(52586)，收回價：254.85元，槓桿比率：11.2倍
美團熊證(68120)，收回價：297.18元，槓桿比率：10倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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