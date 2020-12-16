瑞士信貨集團今年裁減資產管理業務10%員工

瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)今年裁減其資產管理業務的10%員工，以應對疫情衝擊。該公司是瑞士第二大銀行，管理着4,380億瑞士法郎(約3.8萬億港元)的基金業務資產。

外媒引述瑞士信貸資產管理部負責人Eric Varvel表示，該部門度過了艱難的一年，其中包括涉及大客戶的醜聞，以及本季度其在York Capital Management所持股份的4.5億美元(約35億港元)減值。他承諾在未來2至3年內，在高收費替代品和私募市場產品中增加100億法郎(約875億港元)的淨新資產，同時增加對理財客戶的銷售。

該公司首席財務官David Mathers曾於10月表示，受疫情影響，公司採取了幾種策略應對，包括開始關閉其另類資產管理業務的資金，並解僱相關員工。

截至周二(15日)，該公司擁有1,100名員工。

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