中科院發表調查報告　內地人月均休閒消費83人民幣

中國社科院近日發布《休閒綠皮書：2019-2020年中國休閒發展報告》顯示，過去1年有44.4%內地人只花1,000元(人民幣，下同，約1,200港元)及以下在休閒消費開支上，換言之，即每人每月平均休閒支出僅83元(約100港元)。

中國社科院旅遊研究中心的「中國國民休閒狀況調查(2020)」問卷調查結果顯示，過去1年，國民年均休閒消費為5,647元(約6,800港元)。其中，個人休閒消費在1,001至3,000元(約3,600港元)佔22.7%，3001至5000元(約5,600港元)佔10%，5,001至10,000元(約12,000港元)佔11.1%，休閒消費超過10,000元佔11.8%，44.4%受訪者休閒消費在1,000元及以下。

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