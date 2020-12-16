港股格局：陳政深料恒指月內或試25600點
2020年12月16日 11:12
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恒指今(16日)早間升約200點，艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，雖然美股表現不俗，但要提防不論中國或歐洲計劃對大型科技股進行監管，可能令科技股借勢回調，繼而對港股帶來負面影響。再者，現時恒指正形成近似圓頂的利淡技術形態，今月有機會下試50天線，亦即25,600點的水平。
股份方面，藍月亮集團(06993)周三首日掛牌升約兩成，他建議抽中的投資者宜先沽出獲利。藍月亮在內地知名度高，亦受海外機構性投資者追捧，但始終作為舊經濟股，其估值較高，對往後股價能否維持高企存疑。
而有傳希臘最大銀行之一Eurobank SA正考慮收購滙豐控股(00005)在當地的業務，滙控曾升至41.95元。他認為環球息率仍然低企，銀行息差缺乏擴闊空間，另疫苗開始接種後，經濟亦難立即回復高增長，料銀行業短期經營依然艱難。
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