調查：基金經理減持現金　美股現「賣出訊號」

外媒報道，美國銀行於12月4日至10日進行一項調查顯示，受訪的基金經理正在減持現金，現金水位下降至4%，為2013年5月以來首見。該行認為，投資者對股票、大宗商品等所謂風險資產的看升程度達到2011年2月以來最高，且比特幣躋身交易最密集的資產類別之中，加上現金敞口的下降，令該行認為已對美股給予「賣出」訊號。

美銀策略師Michael Hartnett指出，由於疫苗希望引發強烈的買入交易，投資者情緒樂觀。不過，投資者面臨困境，到底要採取防禦措施，還是繼續押注反彈持有到明年。根據該行的數據，基金經理人對整體市況非常樂觀，達到2018年初以來最高，而對沖基金的股票敞口仍保持在43%的水平。

該行表示，現金水平下降和樂觀的增長前景表明，早期經濟正在復甦，類似於在2008年金融危機和網絡泡沫之後，復甦的預期在速度和幅度上都超過了先前的衰退。

在減少現金之際，基金經理們湧向價值股、新興市場、英國、銀行股和非必需消費品股，減少了對美國、醫療保健股票以及債券的敞口。在接受調查的投資者中，有42%受訪者預計疫苗將在2021年第2季提振經濟增長，而預測收益率曲線會更陡峭的人數比例達到創紀錄的76%。

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