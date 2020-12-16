分一杯羹！福士擬在德國車廠生產電動車

據外電報道，德國福士(Volkswagen)行政總裁(CEO)迪斯(Herbert Diess)在內部視訊會議上表示，將在德國禾夫斯堡(Wolfsburg)的車廠生產電動車。該座年產能逾80萬輛，乃全球最大的汽車製造工廠，將採用最新的電動車技術和軟件操作進行升級。

他又表示，迄今為止，福士相對順利地渡過新冠肺炎疫情危機，但其成本仍過高，部分競爭對手的利潤，已證明它們較福士更具有復原能力。事實上，福士於周一(14日)宣布計劃到2023年將固定成本降低5%。

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