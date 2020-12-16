國企違約爆不停！中信國安宣布實質違約…

內地再爆國企違約。外媒報道，中信國安集團周二(15日)公告，因流動資金緊張，未能按時足額償付2015年度第4期中期票據本息20.84億人民幣，構成實質違約。這是近月來，繼中國半導體國家隊紫光集團、華晨汽車、永城煤電之後，步上違約後塵的國有企業，嚴重打擊投資者信心。

中信國安網站指出，截至2017年該公司資產為2,106億人民幣，2014年完成「混合所有制」改制，目前業務涉及金融、資源開發、網信網絡、文化旅遊、城市營運、消費品、健康養老等領域。

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