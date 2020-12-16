港元拆息︰1個月升至0.27厘
2020年12月16日 11:17
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.05厘；1星期拆息企0.08厘水平；與樓按相關的1個月升至0.27厘；3個月為0.37厘。
16/12/2020
隔夜 0.05089厘
1星期 0.08679厘
2星期 0.14125厘
1個月 0.27661厘
2個月 0.28589厘
3個月 0.37643厘
6個月 0.54268厘
12個月 0.72298厘
15/12/2020
隔夜 0.04732厘
1星期 0.08607厘
2星期 0.12696厘
1個月 0.26696厘
2個月 0.28304厘
3個月 0.37036厘
6個月 0.54125厘
12個月 0.72155厘
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