港股格局：張智威指藍月亮等14元吸納
2020年12月16日 11:24
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信誠證券聯席董事張智威指出，港股在現水平會繼續反覆，依然受制於7月時的高位26,700點，市場焦點現落在新股，令現貨市場表現較淡靜。他指亦可留意基本因素較好的股份，趁股價回落，股息回升時吸納。
據報蘋果公司(Apple Inc.)計劃明年上半年生產最多9600萬部iPhone，增產大約3成，刺激手機設備受股向上。他認為可留意舜宇光學(02382)，憧憬訂單增加，股價或可挑戰163元。
人氣新股藍月亮(06993)今日(16日)掛牌，張指該股基本面並非不好，但市場認為它以上限13.16元定價太高，市盈率逾70倍，因此不宜高追，16元水平不太合理，有貨投資者可在16元樓上沽出，考慮買入的話可等回調至14元再作部署。
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