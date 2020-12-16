傳李澤楷旗下Bridgetown擬收購印尼電商PT Tokopedia

外電報道，由李澤楷及Peter Thiel牽頭的美國上市特殊目的收購公司(SPAC)--Bridgetown，有意併購印尼電商PT Tokopedia在美上市。

PT Tokopedia是當地最值錢初創之一，並獲軟銀投資，料交易估值達80億至100億美元。消息指雙方討論仍處初步階段，Bridgetown仍可以留意其他潛在併購目標。

Bridgetown今年10月在美國上市，集資5.5億美元。周二(15日)該股收市報14.76美元，升3.02美元或25.72%。

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