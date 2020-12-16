疫情改變消費模式　調查：網購只會有增無減

新冠肺炎疫情爆發令零售業哀鴻遍野，電商卻出現了榮景，調查發現消費者購物模式似乎已經永久改變，網上購物只會有增無減。

外媒報道，麥肯錫於9月份進行的調查顯示，來自中、德、英、美等四國的消費者中，37%表示今年假期間在網上的消費額，可能會較去年還要多，至於願意在實體店多花時間的消費者僅有5%。該行預測，尤其是再度「封城」的歐洲，民眾傾向網上購物的趨勢只增不減。

報道引述數據，內地11月的「雙11」購物節期間，阿里巴巴與京東的銷售額達到1,150億美元，創歷史紀錄；美國「黑色星期五」的網上銷售額亦較去年激增近22%，至90億美元新紀錄，而「網路星期一」當天更達到108億美元的銷售額，為美國有史以來的單日最大的網上消費額。

研調公司Forrester預測分析師Satish Meena表示，實體零售業不可能無視這樣的趨勢，只好加強自身網上銷售或是在電商平台的商品曝光度等作應對。

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