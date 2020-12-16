新冠肺炎：IMF抗疫貸款62%投向拉美地區

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，IMF抗疫貸款有62%投向拉美地區，並呼籲拉美區域國家進行人力資本投資，改善就業環境，增加女性就業比例等措施，以推動經濟增長。而IMF也將會專注在幫助已經朝「綠化、數碼化且公平化經濟」邁進的國家。

外報報道，奧爾基耶娃表示，IMF抗疫貸款有62%進入拉丁美洲內的21個國家。此外，她強調IMF有充沛的資金，將着重在協助朝「綠化、數碼化且公平化經濟」邁進的國家。而拉丁美洲人口僅佔全世界8%，不過全球新冠肺炎感染者卻有20%都在拉丁美洲，病歿佔據全球30%，疫情到現在仍看不到盡頭的曙光。

另外，IMF預期2021年全球經濟增長約5.2%，新興市場有望達到6%，推拉丁美洲恐怕只有3.6%。她認為，拉美區域國家可以透過投資人力資本、改善教育、解決不平等問題、為年輕人、女性及企業家創造更多機會，來獲取更大的經濟增長。為削減性別不平等，政府應該要創造增加女性勞工的條件，包含投資偏向道路，貫徹私有產業反歧視規範，並且讓幼兒照護成本降低。

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