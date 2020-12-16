港股格局：馮宏遠料大市於26200至26800點窄幅上落

恒指今(16日)早間做好，升逾200點，暫報26,462點。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠預料恒指年底無突破，或維持日升日跌格局。他指後市會在26,200至26,800點窄幅上落，跌穿26,000點或升穿27,000點的機會不高。

他認為大市成交額一直縮減，一般來說12月18日左右便會進入休眠期，若在市場流動性低的情況下，有大型及中型股份走勢強勁，則反映市場對股份明年的看法樂觀。

他補充，12月至1月初交易將較為淡靜，金融機構的成交額與平日比較起碼減半，加上股價未過股價穩定期，市場須再觀望一段時間。中籤一、兩手的投資者不妨長線持有，抽中多手的投資者可獲利3成後沽出一半數量，及後股份回調再入市。

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