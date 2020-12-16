【產經直播】科技龍頭轉弱？

隔晚美股納指再創收市新高，帶挈本港科指周三(16日)亦高開64點，不過眼見近日重磅科網股受到內地平台經濟反壟斷消息困擾，加上阿里及閱文等因違反反壟斷法被罰，負面氣氛會否繼續影響股份走勢？科指短線難突圍？

另外，歐盟公布《數碼市場法》及《數碼服務法》草案，目的為加強監管平台內容以及反壟斷等，料影響Google、Facebook等大型科網企業。若企業違反規定或會被徵收全球總收入6至10%的罰款，對納指走勢又會否有影響？

美國聯儲局本港時間周四(17日)公布議息結果，市場繼續關注聯儲局會否擴大量寬規模，以及對來年美國經濟預測，國際金價近期於1,850美元水平上落，雖然新冠疫苗開始接種，不過近期美元偏向弱勢，金價短線有望向上？

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