復星醫藥與BioNTech就向中國供應新冠疫苗達成協議

復星醫藥表示，供應協議體現了兩家公司的共同承諾，雙方為努力實現高品質新冠疫苗在中國的可及性和可負擔性邁出了重要一步；而截至目前，mRNA新冠核酸疫苗BNT162b2在江蘇省進行Ⅱ期臨床試驗。

BioNTech首席執行官兼聯合創始人Ugur Sahin醫學博士表示，此次和復星醫藥在疫苗開發工作上的共同努力證明了全球合作的重要性，這也是該公司在全球範圍內供應疫苗戰略計劃的重要組成部分。

復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳表示，自新冠疫情暴發以來，該公司和BioNTech始終緊密合作，在內地相關部門支持下迅速推進mRNA新冠核酸疫苗在中國的臨床研發工作，並在確保疫苗安全性和有效性的前提下，積極推動疫苗在中國上市。BNT162b2 mRNA新冠核酸疫苗是國際研發合作的成功範例，是次達成協議，是復星醫藥和BioNTech為努力實現高品質新冠疫苗在中國的可及性和可負擔性邁出的重要一步。

2020年3月13日，BioNTech和復星醫藥達成戰略合作協定，雙方將共同在中國內地及港澳台地區開發、商業化基於BioNTech專有的mRNA技術平台研發的針對新冠病毒的疫苗產品。

雙方已於2020年11月24日在江蘇泰州和漣水啟動候選mRNA新冠核酸疫苗BNT162b2國內的II期臨床試驗，該試驗計劃招募960名健康受試者，年齡段在18至85歲，以評估該候選疫苗的安全性和免疫原性，用於支持該疫苗未來在內地上市申請。

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