戴德梁行：香港辦公室裝修成本貴絕大中華區

戴德梁行近期發布研究報告《2020至2021亞太區辦公室裝修成本指南》顯示，香港辦公室裝修成本貴絕大中華區，每方呎平均達130美元(約1,014港元)。報告概括在亞太區31個地區的辦公室裝修成本，以及如何調整辦公室空間管理策略以應對疫情後的新常態。

報告指出，亞太區辦公室裝修成本最高的城市中，日本及澳洲城市繼續佔據前10位。東京，大阪，名古屋和悉尼名列前4位，墨爾本今年上升了4位，升至第5位。

香港排行第9位，相比去年排名下降兩位，但仍然是大中華區辦公室裝修成本最高的城市。北京與去年相比下降3位，與上海一同並列第13。這兩個城市都是中國內地辦公室裝修成本最昂貴的市場。

該行較早前預計，亞太區將早於全球其他地區進入復甦階段，並於2020年底恢復經濟增長的勢頭。即使亞太區發展的根基未有動搖，但今次短暫而劇烈的衰退將繼續影響企業對於未來的決策。所幸的是，原本可能需耗時數年才能完全復甦的經濟，或因復甦步伐加快而提前達標。

該公司亞太區建築項目管理服務主管Tom Gibson表示，受全球疫情影響，近年來出現的裝修成本上升現象在整個區域內大部分市場出現逆轉。這一趨勢很有可能會持續下去，因為企業租戶在不斷評估資本支出預算和辦公空間需求。該公司還看到更多企業客戶在辦公室設計和裝修流程的前期已融入辦公室空間管理策略。隨着疫情後工作方式和工作重點的改變，企業更加重視辦公室空間是否配合高效率的辦公室策略和人力資源政策，從而更好地滿足企業的發展和財政目標。

該公司香港建築項目管理服務主管張毅表示，由於寫字樓市場需求疲弱，以及2022年即將出現新供應，進一步推高各區待租率以及租金下行趨勢，香港寫字樓市場短期內仍持續受壓。展望2021年首季，因擴充以及翻新辦公室的需求將減少，反而會出現更多強調設計上的靈活性，或因業務需要出現整合辦公室所引發的搬遷個案。

指南同時提出辦公室健康與安全將成為行業的關注重點，如進一步採用非接觸式技術，完善空調系統、通風和智能清潔。雖然員工長期在家工作能夠保持生產力，但缺乏與團隊的互動，亦不利發展企業文化。因此，除了繼續投資嶄新的科技和視聽技術，以實現團隊合作，同時還需要考慮如何優化辦公空間及布局。企業在關注成本的同時，也需要考量這些至關重要的因素。

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