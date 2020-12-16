新冠肺炎：統計料法國經濟明年上半年反彈

外媒報道，法國統計機構INSEE表示，只要公共衞生危機情勢維持穩定，法國經濟將在2021年上半出現彈升。

該機構在最新經濟展望中指出，預計法國經濟體在明年第一季將較本季增長3%，而本季預計萎縮4%。經濟增長到了明年第二季將溫和地錄得2%增長，2021年年中的經濟規模將按年縮小3%。INSEE預估法國今年全年經濟萎縮9%，與其他機構的預測相若。

法國央行於周一(14日)已下調了今明兩年法國經濟增長預測，將今年經濟增長預測從此前的負增長8.7%下調至負增長9%，將明年增長預測從此前的增長7.4%下調至增長5%左右。

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