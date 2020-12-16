瑞信：料明年MSCI中國指數升17%　恒指目標見30000點

投資銀行——瑞信的研究報告預計，在2021年底前，MSCI中國指數將上漲17%至122點。周二(15日)該指數收報104.65。

該行又預計，明年恒生指數將升至30,000點，滬深300指數將升至5,600點，分別較周二收市價上升14%和13%。

該行建議增持工業和非必需消費品股，減持醫療保健和房地產股；針對疫苗開發前景已催生從增長股到價值股的輪動，該行料這一趨勢將於2021年持續。

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