人行：互聯網平台存款應納金融監管範圍

內地媒體引述人民銀行金融穩定局局長孫天琦在中國互聯網金融論壇上的講話稿指，第三方互聯網金融平台銷售銀行存款產品的業務，屬「無照駕駛」的非法金融活動，應納入金融監管範圍。

他指出，互聯網平台存款帶來的問題，主要包括通過分段付息等方式變相抬高存款利率，擾亂存款利率市場機制。地方法人銀行偏離業務發展定位，利用互聯網平台將存款業務拓展至全國，已成為全國性銀行，而高風險銀行通過互聯網平台吸收存款，飲鳩止渴，流動性隱患突出。

他認為，未取得業務經營牌照的平台公司，不應在平台名稱中出現「金融」字樣，以免誤導消費者。對此類業務，未來需要明確銀行准入資質和標準、研究推出針對高風險銀行吸收存款行為的有關法律法規、完善審慎監管指標和有關規則等。

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