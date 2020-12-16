英國研究：近7成基金經理看好明年股市　新興市場及英美股市受捧

英國的投資公司協會(AIC)調查顯示，雖然許多開發中經濟體受到新冠肺炎的衝擊，仍有 24%基金經理認為新興市場是2021年的最佳選擇，其次最受青睞的是英國及美國股市。

外媒引述AIC調查顯示，有67%的基金經理預估全球股市2021年將持續上升，僅10%的受防者認為股市將下跌。調查又發現，以5年角度來看，有19%基金經理認為新興市場以及不含日本的亞太地區長期將被視為最具吸引力的市場，而英國和美國則以14%位居第二。

報道引述Mobius投資信託公司經理Carlos von Hardenberg表示，未來幾年亞洲、拉丁美洲，以及非洲的經濟可望更進一步發展，資金輪動轉向新興市場，將使目前大幅折價的新興市場更趨正常化，總體經濟改善之後，企業獲利也更穩健。

貝萊德新興市場基金基金經理Emily Fletcher亦表示，開發中經濟體有望擺脫疫情危機，不只沒有西方經濟體大量的政府債務負擔，還能展現更強勁的成長。由於新興市場勞動力的靈活性，邊境市場(Frontier markets)展現強勁的韌性。

英國股市也備受基金經理期待，近4成基金經理認為明年富時100指數將在6,500至7,000點之間，有3成基金經理更樂觀，預估7,500至8,000點。

不過，AIC調查亦顯示，基金經理認為明年投資最大威脅是升息的可能性，其次是股票高估值，目前在利率預測方面仍有90%的基金經理認為英國的利率到明年都不會轉為負利率，而有71%的基金經理則認為，英國的利率與通脹率不太可能明顯上升。

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