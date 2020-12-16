利嘉閣料明年中小型住宅樓價升8至10%　租金將橫行

2020年整體樓市受新冠肺炎疫情牽制，表現隨着疫情緩急而時起時落。利嘉閣表示，截至今年12月13日為止，2020年整體私人住宅累錄52,930宗買賣登記，涉及金額約為4,970.66億元，預計今年全年登記量最終可達約5.56萬宗，按年微跌1%。

樓價方面，中小型住宅(以全港50個指標屋苑作依據)價格，今年首11個月累升0.2%，預計全年錄約1%跌幅，豪宅預測全年跌幅約3.5%。另中小型住宅今年全年租金料跌4.5%，豪宅則料跌5%。

值得留意，過去兩年樓市先後受中美貿易戰、社會不穩及新冠病毒拖累，二手私宅轉手每宗平均賺幅由2018年的歷史高位89.1%，連跌兩年。今年截至12月13日，二手私宅轉手賺幅為74.6%，較2019年全年的85.5%回落10.9個百分點。

利嘉閣地產總裁廖偉強預期，2021年疫苗應市，本港整體住宅交投表現將穩中向好，一手交投料重上1.9萬宗的近14年次高，而二手則料微升至4.1萬宗水平，再創七年高位。

他續稱，整體樓價料「有升無跌」，中小型住宅樓價於2021年全年將可錄約8至10%的升幅，豪宅則料有升約5%。但入伙盤陸續出現，估計中小型住宅租金於明年只能平穩橫行，豪宅租金續受壓微跌約2%。

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