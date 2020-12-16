國際勞工組織：疫情令亞太地區減少8100萬個工作崗位

國際勞工組織(ILO)發表《2020年亞太就業和社會展望》指出，由於新冠肺炎疫情給經濟造成打擊，導致區內收入急刻下降，今年在亞太地區8,100萬個工作崗位消失，婦女和年輕人所受的影響尤其嚴重。

展望顯示，與危機前相比，亞太地區的就業率下降了4.2%，其中女性和男性分別為4.6%和4%。據初步估計，區內失業率可能會從2019年的4.4%，上升到2020年的5.2%至5.7%。

許多國家的企業工資及工時減少，勞動收入下降。展望中估算，亞太區整體勞動收入在今年首3季一度下降了9.9%，相當於國內生產總值(GDP)下降3.4%。撇除政府的財政支援，南亞地區估計勞動收入損失17.6%最高，其次為東南亞及太平洋地區，為9.5%，東亞地區則為7.2%。

ILO亞太區域主管Chihoko Asada Miyakawa指出，疫情打擊了區內的勞動力市場，許多國家的社會保障覆蓋率低、機構能力有限，很難幫助企業和工人重新站起來。

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