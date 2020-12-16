台積電：對明年半導體市場樂觀　已投入研究量子技術

市場憂慮半導體供應鏈有超額下單，廠商去庫存周期將至。不過，世界最大晶片代工廠台積電的董事長劉德音對於明年半導體市場景氣看法非常樂觀，指產業正在改變，地緣政治關係及貿易制裁發生，改變很多廠商對於存貨的定義，所以現在不能用過去看法來看庫存提高問題，而且疫情也導致庫存增加，這是新的供應鏈正常現象，台積電不擔心此事。

就外資報告指蘋果公司(Apple Inc.)削訂單，劉德音表示，明年上半年看起來會比以往季節性表現更好，台積電內部並沒有看到客戶砍單及產能利用率下滑情況。至於台積電取消明年第一季價格折讓，劉德音說在報價上有自己的政策，對此不回應，但會用更好的方式和營運讓台積電獲利更好。

至於近期當紅的量子技術，劉認為量子技術非常先進，10年之後才看得到實際應用，台積電已投入研究不會錯過。

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