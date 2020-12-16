有「中國LVMH」之稱的山東如意集團再錄債務違約

外電報道，有「中國LVMH」之稱的紡織巨頭--山東如意集團，周一(14日)有一筆10億元人民幣的債券(「17如意科技MTN001」)到期而無法償付，周二到期的另一筆10億元人民幣債務(「19如意科技MTN001」)利息展期亦未能支付。換言之，該集團在兩天內連續兩宗債務違約，再次顯示挨年近晚，內地企業的財務壓力上升。

報道指出，如意集團周二到期的10億元人民幣債務利息已經展延2次，原本在3月15日、6月15日便應該支付，該集團指因資金流動緊繃故未能支付款項。

近年該集團大手筆收購英國奢侈品牌Aquascutum、法國品牌Sandro等，估計花費達40億美元(約312億港元)。今年山東的地方政府融資工具(LGFV)放棄投資該集團26%股份後，其財務狀況頓令人關注。受財務壓力影響，該集團已放棄收購瑞士奢侈皮件品牌Bally。

11月以來，內地先後出現永成煤電、紫光集團等國企債務違約事件，如意集團更連發兩宗違約事件，令投資者關注實力較弱的民企債務亦在危。

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