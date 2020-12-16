Airbnb連年虧損仍備受追捧　全因「錢作怪」？

Airbnb於上周四(10日)在美上市，表現理想。其實，Airbnb過去5年來連年虧損，又遭疫情嚴打擊，何解其上市股票備受追捧？

外媒報道，Airbnb執行長Brian Chesky表示，在公司實現IPO後，得知股價飆升，其他驚訝得說不出話來。事緣Airbnb招股價每股68美元，集資金額為35億美元(約273億港元)，上市首天股價就飆升至144美元，升幅達1.1倍。截至周二(15日)，該公司市值已達744億美元(5,803億港元)。

Airbnb成立近13年，但至今仍年年虧損。2015年營收約為9.2億美元，2019年約為48億美元，增長4.2倍，但稅後淨損卻從近1.4億美元暴增至6.7億美元。營收成長但虧損愈來愈大，關鍵就在於龐大的產品開發費用。2015年的產品開發費用僅約1億美元，但到2019年已達到9.8億美元，約佔該年度營收的2成。

故見今年疫情爆發，Airbnb果斷裁員。2020年前3季，Airbnb的營收大幅縮水至25億美元，虧損近7億美元，已超過2019年全年的虧損數字。在2020年裁員1,900名員工後，前3季產品開發費用勉強與2019年同期持平。

聚焦Airbnb的2020年財務數字，第3季民宿預訂總額(Gross Booking Value,GBV)已達80億美元，不僅從第2季32億美元的谷底反彈，也是接近2019年第4季疫情前85億美元的水平。旗下擁有Hotels.com與Trivago等線上旅遊平台的Expedia集團，在2020年第3季的GBV為86億美元，與2019年第4季的232億美元還有一段大距離。

Airbnb的GBV能快速反彈，主要歸功於各國國內旅遊的快速復甦。在疫情之前，Airbnb平台上國內旅遊訂單每月成交筆數(Gross Nights and Experiences Booked)與國際旅遊相當，兩者均落在1,300萬至2,000萬筆之間。在2020年6月，疫情逐漸趨緩下，國內旅遊訂單成交宗數迅速回到疫情前水平，甚至在7月達到2,140萬宗的新高。

不過，根據管理顧問公司麥肯錫於10月中發布的報告表示，全球旅遊業產值若要回到疫情前水準，恐怕得等到2023年。換言之，Airbnb至少還得拖着疫情這個包袱往前走至少3年。此外，Airbnb還面臨一個風險，就是針對短租套房愈趨嚴格的監管。

實現盈利路遙遙，但Airbnb仍能吸引資金追捧，關鍵是全球資本市場的資金氾濫。市場數據顯示，2020年全球非金融公司已從公開市場募得3.6萬億美元，創下歷史新高。本來每年12月，都是美股IPO市場淡季，然而今年淡季不淡，不僅有Airbnb這個今年最大的美股IPO壓軸登場，另一家全美最大外送平台業者DoorDash也在12月掛牌上市，股價亦顯著做好。

換言之，Airbnb未來股價能否站穩，除了得關注其營運表現外，很大一部分將取決於市場資金的流向。

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