雙重打擊！低薪勞工除失業外 工作最可能被機器取代

新冠肺炎疫情催化工作場所的技術變遷，工作被機器取代將會是「打工仔」面對最大的風險。

外媒報道，由英國國會議員Yvette Cooper擔任主席的勞工和技術委員會(The Commission on Workers and Technology)發現，旅館、休閒及零售等受疫情衝擊最深重的行業，其勞工的工作最可能因為行業加強自動化而被取代。

今年上半年被辭退的960萬名勞工中，有590萬人，即是高達61%，在自動化最可能導致工作機會流失的行業。

疫情期間，數百萬人採用遠程視訊會議在內的新技術在家工作，儘管企業利用新科技存活下來，但研究發現，許多在疫情期間被辭退的勞工，將很難重返原先的工作崗位。

維持社交距離的要求、遠距工作和線上購物，都讓消費者和企業做出永久性的改變。實體商店的消費大減，導致成千上萬個職位被裁減，相較之下，網購金額暴增，嘉惠員工數較少且高度仰賴自動化運作的企業。

勞工和技術委員會敦促當局，增加支出支持失業人士和就業訓練，以協助勞工找到新的工作機會。如果不採取行動，可能有加速社會動盪、增加不平等的風險。

根據該委員會的報告，低薪和弱勢勞工最可能從事那些面臨高度自動化風險的工作，女性、較年輕或較年長勞工、有少數族裔背景的人，以及身障人士最吃虧。

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