新冠肺炎疫苗開打！呢類行業料可發「疫」財...

輝瑞的新冠肺炎疫苗開始在美國配送與接種，緊接美國食品藥品監督管理局(FDA)最快可能本周末也將批准莫德納研發的疫苗投入緊急使用，美國啟動了史上規模最大的疫苗接種行動，這是一項巨大而艱巨的挑戰，但也將為所有配合疫苗生產、配送、儲存與接種的產業帶來龐大的商機。

除了製藥公司本身之外，分析師看好配送與冷鏈兩大行業也將受益於新冠肺炎疫苗的推出。

【物流配送系統】輝瑞的新冠肺炎疫苗由聯邦快遞與UPS負責運送，麥卡遜公司(McKesson)則扮演政府的集中管理者，部分輝瑞疫苗，加上注射器與口罩等產品，將從製造商送到麥卡遜，再由該公司集中分發，並將疫苗運送給聯邦快遞與UPS，當這些快遞公司取得疫苗後，他們會把以乾冰包裝的疫苗運送給CVS和沃爾格林(Walgreens)等連鎖藥局、醫生診間、行動疫苗接種單位與門診部等地點。

美國「神速行動」新冠疫苗計劃後勤工作負責人珀納將軍周一表示，一旦莫德納疫苗獲得緊急使用授權，麥卡遜也將負責此款疫苖的包裝與配送工作，而聯邦快遞與UPS負責將這些疫苗送往最終的地點。此外，美國主要物流公司XPO Logistics，以及DHL快遞也將參與部分配送工作。

聯合航空(United Airlines)周二宣布，已開始展開美國境內運送新冠疫苗的任務，疫苗將裝載在客機的機腹中。上個月這家總部位於芝加哥的航空公司，成為美國第一家將疫苗從境外運回美國的客運航空公司，使用其專門用於貨運的波音777飛機，從布魯塞爾飛回其芝加哥歐海爾國際機場的樞紐，共執行了5個航班。

【冷鏈產業】包括德國林德集團(Linde PLC)與法國L Air Liquide Ord ADR等主要乾冰製造商，以及開利公司(Carrier Global Corp)與Trane Technologies等冷凍櫃製造商，可望在這一波全球接種新冠疫苗的狂潮中迎來豐厚的訂單。

Trane Tech旗下的Thermo King品牌為疫苗運送提供智慧端對端溫控冷鏈解決方案。9月底該公司更推出冷藏解決方案以支援新冠疫苗的配發。Trane Tech表示，新推出的冷藏解決方案可長時間維持攝氏零下70度的超低溫環境，將有助於減少疫苗的降解，最重要的是可以減少取得疫苗的障礙。

開利10月初宣布與亞馬遜雲端服務AWS合作，將共同開發一款新的Lynx數位平台，該公司表示，這套工具將為全球客戶提供強化的能見度、提升的連網能力，以及整個冷鏈作業中可用的情報，以改善包括食品、藥品與疫苗等對溫度敏感的貨物配送成果。

賽默飛世爾科技(Thermo Fisher Scientific Inc)是超低溫冷凍設備製造商，其產品可讓溫度保持約攝氏零下80度。盧森堡的B醫療系統公司(B Medical Systems)、Helmer Scientific與Stirling Ultracold等冷鏈公司日前也宣布將擴大產能應付急升的需求。

此外，若缺乏疫苗玻璃瓶與注射針頭，疫苖效果再強大，恐怕也無武之地，相關供應商包括德國特殊玻璃製造商肖特集團(Schott AG)、美國玻璃大廠康寧與日本電氣硝子(NEG)。因投資者看好疫苗推出將帶動注射針頭需求暴增，日本金屬公司(Nippon Kinzoku)周二股價飆升28%。

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