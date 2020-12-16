全球首家資產突破1萬億美元指數型基金誕生

近年指數基金大行其道，特別是指數股票型基金(ETF)，在疫下全球資金氾濫下，這些指數ETF規模不斷膨脹。據外電報道，全球首家資產價格破1萬億美元(約7.8萬億港元)的指數基金已經誕生，見證了過去30年來基於指數基金投資的增長。

外媒報道，先鋒集團(Vanguard Group)公司數據顯示，旗下Vanguard Total Stock Market Index Fund已經擁有多達1.04萬億美元的資產，這支基金包含了共同基金與ETF。報道引述投資顧問公司ETF Store總裁Nate Geraci指出，有鑑於指數投資正是由Vanguard所創立，其旗艦基金成為首家突破這歷史紀錄的基金，也相當合適。

美國股票飆升為這一家指數基金提供上升動力。此外，指數基金的低交易成本特性，亦成為另一吸引點。Geraci表示，投資者注意到基金的收費成本，以及許多主動性交易基金表現不佳，讓指數基金可能在未來數十年，仍有進一步的增長空間。

Vanguard Total Stock Market Index Fund創建於1992年，隨後在2001年成立相應的ETF。該基金今年以來吸引的現金流入，稱冠所有ETF，淨流入金額達308億美元(約2,402億港元)。在美國5.3萬億美元(約41萬億港元)ETF行業中，Vanguard的市佔率約為28%。

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