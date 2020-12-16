西營盤地舖低市價25%沽　新買家隨即放售

西營盤第三街56至72號地下C舖低市價售出，現租客為食肆及地產代理。

工商舖撤辣後，有基金再掃入舖位。盛滙商舖基金以約1,850萬港元買入西營盤第三街56至72號地下C舖，低市價約25%，並隨即以2,800萬元放售，較購入價高約51%。

該舖位建築面積約800方呎，有自建閣樓約800方呎。原業主叫價2,800萬元，累減約34%或950萬元。現租客為食肆及地產代理，將交吉交易；業主早於1988年以99萬元買入，持貨32年，升值約18倍。

該基金創辦人李根興表示，買入的商舖市值租金是約7萬元，即租金回報率約4.5%。他透露，該公司今年已買入10間街舖，並沽出5間，目標是2021年底前，再購入約30間價值共約5億元街舖。

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