【高盛推介】恒指連跌兩日後反彈 有咩活躍貼價衍生工具？
2020年12月16日 14:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指在連跌兩日，累計跌298點後，今日則反彈，早上曾最多升303點。但及後升幅收窄，現報26,436點，升229點。早上至今則在26,320至26,510點附近上落，高低波幅逾190點。
投資者在計劃部署牛熊證時，建議先訂立自己的投資取態，例如計劃持貨過夜時，建議選擇有足夠距離收回距離的產品，從而減低市況不穩及隔晚裂口的風險
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意屬活躍條款的恒指牛(55243)，與現價有約500點差距，收回價25,918點，行使價25,818點，換股比率10,000，槓桿比率36.2倍，活躍條款、相近收回價貼牛中槓桿最高。遠牛選擇則可留意屬低面值的恒指牛(57342)，與現價有約700點差距，收回價25,750點，行使價25,650點，換股比率20,000，槓桿比率29.9倍，低面值、相近收回價遠牛中槓桿最高。並可留意收回價再遠一點的低街貨恒指牛(54733)，收回價25,618點，行使價25,518點，換股比率10,000，槓桿比率25.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意屬活躍條款的恒指熊(64488)，與現價有約450點差距，收回價26,895點，行使價26,995點，換股比率10,000，槓桿比率44.9倍，活躍條款、相近收回價貼熊中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，屬熱門條款的恒指熊(50183)，收回價27,138點，行使價27,238點，換股比率10,000，槓桿比率32.3倍，熱門條款。遠熊選擇可留意屬低面值的恒指熊53805，及恒指熊59445，與現價有約800及950點差距。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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