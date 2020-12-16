明年新股集資料逾4000億元　或破2010年歷史高位

香港今年新股市場暢旺，有會計師行預期，明年港股能承接熱鬧氣氛，新股集資逾4,000億港元，甚至破2010年歷史高位，相信能站穩集資排名首3甲。至於冠軍寶座花落誰家，則需視乎市場發展，預計仍是香港、上海及美國市場之爭。

有會計業界預計，美國救市方案或於短期出台，加上新冠疫苗面世可令全球經濟復甦，資本市場將繼續暢旺。地緣政治影響，令中資概念股加快來港第二上市，預測明年有超過10隻，同時包括料有企業同股不同權架構的企業來港第二上市。另預計有4至5隻集資超過100億元的超大型新股，主要是新經濟企業。

目前來港第二上市的股份門檻高，其中必須為新經濟行業，港交所有意就放寬讓非創新產業的中概股來港第二上市進行諮詢。有業界認為，隨着市場對中概股的認識愈來愈深入， 加上不少企業均進行數碼化轉型，令創新產業定義愈趨含糊，應檢討是否開放予更多類型中概股來港第二上市，包括市值要求。不過，在諮詢未有總結前，或有部分中概股會先選擇來港作雙重第一上市，並透過互聯互通機制，接觸內地投資者。

本港今年有145隻新股，按年減少19隻，但在多隻「巨無霸」新股帶動下，集資額按年升約26%至3,973億元，創2010年以來新高，但仍落後於美國納斯達克市場，蟬聯「集資王」失敗，而上海證券交易所位列第3。

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