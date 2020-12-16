全球經貿戰：德內閣擬定草案　排除華為等中企供應商

外國傳媒報道，與英國等國家相比較，德國在網絡設備並未完全排除中國的製造和供應商，但目前情勢有所轉變，聯邦內閣開始要針對外國網絡設備商進行嚴格審查。

對於中國網絡設備商中興和華為的國安議題，聯邦政府已經爭辯了兩年，現在內閣正起草法案，周三(16日)將在內閣會議中提出來，德國不排斥中國設備的情形可能會改變。

德國電訊商例如德意志電信、沃達豐(Vodafone)和西班牙電訊(在德國)在過去有很大的問題，它們約有半數的設備零件是來自華為。

「資訊系統安全加強第二法」的草案預計將有兩階段的審查過程，除了技術審核之外，還多了製造商信任度的政治評估，該規則事實上在指向中國，很大程度對技術公司進行國家干預的國家。到明年1月，預計聯邦議會將審查該法案，很有可能逐項的規定還會再加強。

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