受惠經濟復甦與拜登上任　多家投行看好明年半導體股表現

隨着疫苗面世，投資銀行高盛預計，在預期經濟復甦，以及拜登即將上任，以及目前半導體產業產出優於預期利好盈收之下，料有利於半導體股後市表現，包括安森美半導體、超微與亞德諾半導體是其中的亮點。

外媒引述高盛半導體分析師Toshiya Hari表示，未來整個半導體產業股票將受惠於兩大利好因素。首先是與半導體業的息息相關的全球GDP有望持續復甦，其次是新科總統拜登未來上任與中國緊張的貿易關係有望緩解。由於中國晶片需求龐大，這將有利於的半導體業未來營收的成長。此外，Hari所追蹤的24家半導體企業中，有21家最新一季財報勝預期，並提高對未來的財測。

半導體類股中，該行看好安森美半導體，目標價36美元，較周二收市價高出15%。另也看好超微及亞德諾半導體，料兩者有兩成上升空間。

此外，另一家投行Evercore ISI發表的研究報告，亦認為半導體業的上升周期才剛剛開始，並將7家半導體股列為2021年的首選股，其中包括輝達等。

外媒引述Evercore ISI分析師認為，半導體業的上升周期才剛剛開始，並預測這樣的情況將在未來6至8個季度持續。隨着各產業愈來愈關注數碼化，加上5G智慧型手機、人工智能和機械人學習等關鍵產品冋期，並且汽車業、工業有望迎來復甦，以及預期個人電腦(PC)持續強勁，他認為全球半導體產值將在2021年增長14%，達到5,000億美元。

他列出了4家晶片製造商和3家設備供應商作為半導體類股的首選，其中包括晶片製造商輝達、亞德諾半導體、美光和高通；設備供應商方面則包含ASML、應用材料和Teradyne。

美銀分析師曾表示，輝達的自由現金流是所有科技業中前列，其Ampere遊戲晶片也將持續推升電競業務擴展。投行Jefferies分析師也將輝達評為半導體股首選。

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