歐股早市上揚　福士汽車彈逾3%

市場關注歐洲區內經濟數據，英國11月通脹僅0.3%，幅度遠遜市場預期。歐股早市上揚，英股升0.72%；德股升0.86%；法股升0.74%。

歐洲投資者將關注的主要數據是歐元區及各國的12月採購經理人指數(PMI)初值，數據將反映第二輪封鎖措施對經濟造成的損害。

德國福士(Volkswagen)行政總裁(CEO)迪斯(Herbert Diess)在內部視訊會議上表示，將在德國禾夫斯堡(Wolfsburg)的車廠生產電動車。該座年產能逾80萬輛，乃全球最大的汽車製造工廠，將採用最新的電動車技術和軟件操作進行升級。集團股價升3.12%。

巴克萊銀行因沒有遵循正確的程序，聯繫尚未償還貸款的客戶且沒有與他們進行「適當對話」，被英國監管當局罰款2,600萬英鎊，股價仍升1.49%。

歐洲央行發表聲明，明年將允許一些銀行恢復部分股息支付，同時敦促它們保持金融儲備以抵禦疫情衝擊。法國巴黎銀行靠穩升0.03%，德意志銀行漲0.63%。

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