【市後重點睇】金價高見1858美元　道期偏軟

美匯指數跌至90.38；港匯低見7.7529；離岸人民幣(CNH)報6.5163；美元兌日圓報103.45；歐元企1.2167；英鎊見1.3479。金價高見1,858美元。油價偏軟，布油企50.55美元，紐油於47.44美元。道指期貨跌19點。

●市後關注點

-17:00 歐元區12月製造業採購經理指數(PMI)

-17:30 英國12月製造業採購經理指數(PMI)

-21:30 美國11月零售銷售

-22:45 美國12月製造業採購經理指數(PMI)

●日本11月出口意外下跌4.2%，差過市場預期。

●日本12月製造業PMI創19個月新高，服務業PMI見3個月新低。

●新冠肺炎：加國央行行長警告疫情短期加劇經濟破壞。

●研究：實現零排放目標，美國未來10年需投入19.5萬億元。

●諾獎得主席勒：仍睇好美股，惟大升市或不復再。

●歐盟針對Google等科企推數碼市場法，違規最高可罰全年收入10%。

●瑞士信貸集團今年裁減資產管理業務10%員工。

●調查：基金經理減持現金，美股現「賣出訊號」。

●分一杯羹！福士擬在德國車廠生產電動車。

●英國研究：近7成基金經理看好明年股市，新興市場及英美股市受捧。

●瑞銀財富管理：人民幣明年2月有望升至6.3。

●中國經濟：

-發改委料今年汽車產業可恢復至2019年水平。

-中科院發表調查報告 內地人月均休閒消費83人民幣。

-國企違約爆不停！中信國安宣布實質違約…

-中央經濟工作會議將召開，分析籲關注兩大重點。

●瑞信：料明年MSCI中國指數升17%，恒指目標見30000點。

●戴德梁行：香港辦公室裝修成本貴絕大中華區。

●12月公居屋第二市場僅錄9宗買賣，按月急挫約57%。

●李小加：南向債券通有望明年上半年公布。

●明年新股集資料逾4000億元，或破2010年歷史高位。

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