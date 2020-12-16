中國反駁澳洲指控 指澳洲違反自由貿協在先
2020年12月16日 16:11
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（Getty Images圖片）
對於澳洲指要將中國向澳洲貨品開徵高關稅訴諸世界貿易組織(WTO)，中國終於作出回應，指兩國簽訂自由貿易協定(FTA)，是澳洲首先違反中澳FTA，而中國的相關措施是「符合中國法律法規和國際慣例」。
中方列舉澳洲違反中澳FTA的行為，包含10多項中國對澳洲企業的收購案被拒絕，封殺中國企業參與5G建設，以及針對中國發起數項反傾銷、反補貼行為等。所指「被拒絕的收購案」，包含長江基建(01038)收購天然氣及電力公司APA集團，以及蒙牛集團(02319)收購澳洲乳業公司(Lion Dairy & Drinks)等。
中方強調，澳洲這些行為「完全背離」中澳FTA中，有關為雙方投資提供便利、降低審查門檻的承諾，既違背協定精神，也違背市場原則，不但干擾中澳合作，傷害的也是澳洲的形象及信譽，反而是中國「積極履行」協定義務，讓澳洲能夠95%產品零關稅進入中國。
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