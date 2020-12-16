疫下新能源項目續受捧　氫動力飛機獲1.65億元投資

新冠肺炎疫情下，綠色能源項目繼續獲資本追逐。外媒報道，美國氫動力飛機初創公司ZeroAvia宣布，已獲微軟創辦人蓋茨等全球頂級富豪創立的「突破能源風投基金」（Breakthrough Energy Ventures）牽頭的2,140萬美元(1.65億港元)投資，以開放零排放商用飛機。

該公司目前為止已使用一架氫動力的六座螺旋槳飛機在英國完成了10次試飛。其前氣投資者包括亞馬遜(Amazon)和老牌能源巨頭荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)。

該公司的目標是，到2023年開發出續航500英里的10到20座氫動力飛機，到2030年開發出最多可搭載200名乘客，續航達3,000英里的氫動力飛機。

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