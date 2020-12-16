【只有更衰】國泰客運業務無實質改善迹象　預警下半年虧損大增

該公司11月份載客3.78萬人次，按年大跌98.6%，收入乘客千米數按年減少97.9%。乘客運載率下跌61.5個百分點至18.5%，以可用座位千米數計算的運力則下跌90.9%。總結今年首11個月，國泰航空及國泰港龍航空的載運乘客人次按年大跌85.8%，運力下跌77.7%，而收入乘客千米數則下跌83.8%。

該公司11月運載11.68萬公噸貨物及郵件，按年下跌34.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少26.2%。運載率上升9個百分點至77.7%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌34.7%。在2020年首11個月，國泰航空及國泰港龍航空的載運貨物量按年跌34.3%，運力下跌35.3%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌27.2%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，客運業務並無實質改善的迹象，平均每天僅接載1,261名乘客，而乘客運載率處於18.5%的低水平。在11月中旬政府進一步收緊隔離檢疫措施前，從加拿大和澳洲返港的客運量相對較為理想，由於疫情在歐洲多國持續惡化，長途航線尤以英國及歐洲大陸的航班需求持續疲弱。部分區域市場的表現稍佳，例如往返印尼的客運量升勢由10月持續至11月。由中國內地前往日本的航班需求亦有見回復，尤以最近恢復的大阪航線更為顯著。就往返香港及新加坡的航空旅遊氣泡延期啟動，當然十分失望，然而集團完全支持有關當局的決定，並恢復了以往每周三班往返新加坡的非旅遊氣泡航班，至12月底為止。

因此，連同於10月時已公布的額外重組及減值支出，以及截至年底的額外飛機減值，預期下半年的虧損將大幅高於在中期業績時已公布的上半年虧損。

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