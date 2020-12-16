合資格延期年金踴躍　保監局：全年發出13.3萬份保單

保險業監管局發表年報指，2019至2020年度收入及營運開支分別為2.48億港元及3.67億元，所招致的虧損為1.19億元，由政府所發放的6.53億元資本中撥款支持。1.63億元的保費徵費及6,880萬元的授權費和年費成為該局主要收入來源，而2.91億元的僱員成本則佔營運開支的大部分。截至今年3月底，香港有163家獲授權保險公司。

該局於去年4月推出「合資格延期年金保單」，局方指，截至3月，共認可19家長期業務保險公司所提供的24項「合資格延期年金保單」，合共發出約13.3萬份保單，其年度化保費總額達94億元。該等保單持有人的平均年齡為47.5歲，每份保單的平均年度化保費約為7.1萬元，超出6萬元的扣稅上限。而同樣享有稅務優惠的「自願醫保計劃」，已售出超過52.2萬張自願醫保保單。

保監局行政總監張雲正指，疫情無疑對社會各階層帶來嚴重衝擊，來自內地旅客的生意大減，激活了業界對本地保險需求的興趣，其中合資格延期年金保單得到令人鼓舞的反應，加上人口老化帶動護理需求不斷上升，該局將與業界續探索不同保險產品。

年報顯示，多間保險公司已透過「保險科技沙盒(Insurtech Sandbox)」先導計劃，利用遙距方式銷售保險產品。保監局於2020年8月發出通函公布相關要求。截至2020年6月，共有5個與遙距投保有關的先導計劃開始試行。

該局根據香港保險業聯會於今年6月公布的調查顯示，逾3.2萬張旅遊保單已獲保險公司批還保費，總金額超過960萬港元。此外，保險業界合共延遲收取逾84億港元的年度保費。

至於有關新牌照申請(即新加入保險業的人士)方面，在2019年9月23日至2020年3月31日期間，保監局共接獲約1萬宗有關申請。

於2019至20年度，保監局共接獲1,292宗投訴，當中3大投訴類別為操守、資料陳述及保險公司業務或營運。

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