【產經直播】美國議息後港股走勢如何？

港股周三(16日)跟隨外圍做好，高開214點，高見26,510點，最終收報26,460點，升253點，但全日成交額不足1,300億元。美國聯儲局已開始一連兩晚議息會議，市場憧憬會繼續放水，港股會唔會繼續向好？年結前，如何作最後衝刺？

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