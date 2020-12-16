【產經直播】美國議息後港股走勢如何？
2020年12月16日 16:47
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港股周三(16日)跟隨外圍做好，高開214點，高見26,510點，最終收報26,460點，升253點，但全日成交額不足1,300億元。美國聯儲局已開始一連兩晚議息會議，市場憧憬會繼續放水，港股會唔會繼續向好？年結前，如何作最後衝刺？
中芯(00981)在周三(16日)上午停牌，下午復牌即低開近5%，盤中最多跌9.6%見19.2元，收市仍跌近半成。事關中芯執行董事及聯合首席執行官梁孟松提出請辭，而且將會被MSCI明晟剔出旗下指數，雙重壞消息夾擊下，有貨點算好？
新股藍月亮(06993)首日掛牌，開報15.32元，最高16.5元，收報14.88元，較招股價13.16元，高13.1%。藍月亮與早前上市的京東健康(06618)一樣，均是人氣新股，藍月亮又可唔可以倣效京東健康近日的升勢？
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