調查：今年中國奢侈品市場料增48%　全球卻萎縮23%

貝恩公司與天貓奢品今(16日)聯合發布2020年中國奢侈品市場研究報告顯示，受疫情影響以及出境遊受限，今年內地奢侈品市場經歷年初的疲軟之後，全年有望實現增長48%，市場規模料升至接近3,460億元人民幣。當中，奢侈品綫上渠道銷售額增長約150%，年輕消費者對品牌推進數碼化進程影響巨大。

至於全球奢侈品市場今年料萎縮23%，此消彼長下，內地的市場份額幾乎翻了一番，從去年的約11%增長到2020年的20%。估計到2025年，中國有望佔據全球奢侈品市場的最大份額。

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