美聯籲政府進一步為樓市減辣　放寬按揭保險門檻

美聯表示，受疫情影響，加上新供應有限，今年樓市呈現「一手跌、二手升」的局面，隨着疫情減退，加上疫苗出現，料明年新盤銷售量或重上1.8萬伙，按年升約24%，金額料升至2,420億港元，按年升幅約49%，有機會創一手銷售條例以來新高。二手則再度「量額齊升」，宗數有機會達5萬宗，按年增逾6%，創2013年以來的9年新高，金額則有望達到4,200億元，按年升逾11%，並創11年新高。

事實上，今年登場的全新盤及單位總數明顯減少，導致銷售量額齊跌，估計今年新盤銷售量錄約1.45萬伙，按年跌約22%，全年銷售金額估計錄約1,620億元，按年亦跌近2成。二手表現較為優勝，料全年二手住宅註冊量可達約4.7萬宗，按年約13.9%，金額達3,770億元，創10年新高之外，按年升約14.1%。

該行住宅部行政總裁布少明展望，估計明年全新盤單位總數接近33,000伙，以元朗及天水圍的7,570伙居首，帶動一手交投增加。他並再次促請政府制訂進一步「減辣」時間表，放寬按揭保險的門檻至1,000萬至2,000萬元物業，可承造七成按揭，取消SSD又或考慮回復至「加強版」前水平，助經濟有困難的人士出售物業套現，同時降低新住宅印花稅15%回復至雙倍印花稅DSD稅率。

另「零息時代」的降臨，低息環境持續，壓測變得名存實亡，故建議取消所有壓測機制，幫助市民上車。

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