TikTok積極挖角　倫敦團隊擬增至1000名

美國特朗普政府試圖封殺中國影片分享網站TikTok繼續全球擴張計劃。內媒報道，集團正在拓展歐洲團隊，過去的12個月中，至少有12名Google員工跳槽到TikTok，是從Facebook離職後加入TikTok員工人數的兩倍以上。

據悉，TikTok打算將倫敦辦公室的員工規模從2020年初的300名增加到1,000名。在線招聘廣告顯示，TikTok正準備在2021年掀起一波大學畢業生招聘熱潮，並正在尋找面向大學生的招聘專員。

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