惠譽博華料商業銀行明年撥備覆蓋率持續下跌

中國國內債券評級機構惠譽博華發表報告指，截至今年第3季底，內地商業銀行撥備覆蓋率由年初的186%逐漸降至180%，雖然大幅高於120%至150%的監管要求，惟仍預計明年其撥備覆蓋率將維持下跌趨勢，不良貸款率明年底或上升19至70點子。

該機構認為，經濟較快復甦及支持政策令今年商業銀行資產質素指標保持穩定，截至今年第3季底，商業銀行不良貸款率較年初僅上升0.1個百分點，至1.96%。惟預計針對中小微企的延期還本付息政策於明年3月底到期後，將有部分貸款轉為不良貸款。

國有大型銀行及農商行不良貸款率亦略有上升，該機構指，由於其貸款投放支持實體經濟力度較大，截至今年9月底，國有大型銀行不良貸款率由去年底的1.38%升至1.5%；農商行不良貸款率則由3.9%升至4.17%。

展望未來，該機構認為，倘若疫苗投入使用的速度較快及效果良好，預計中國經濟將進一步復甦，延期還本付息貸款的不良貸款率或較低，在較樂觀的情景下，延期還本付息貸款的不良率為3%。

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