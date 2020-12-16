中證監科技監管局：對科企徵數碼稅值得深入研究

內地收緊對科技巨頭的監管備受關注，中國證監會科技監管局局長姚前出席一個高峰論壇上更表示，基於「用戶創造價值」理念，作為公眾代表，政府是否有必要像徵收自然資源稅一樣，對平台企業徵收數碼服務稅，值得深入研究。

據內媒報道，姚前表示，第三方平台企業掌握大量用戶數據，就像掌握了「寶貴的礦產資源」，平台價值來源於用戶，所以用戶理應享受平台創造的收益。雖然平台企業在發展最初階段，會向用戶發放優惠券和消費紅包，但更多只是一種營銷手段。作為價值創造來源，用戶卻未能真正享受平台收益。

雖然目前數碼稅的徵收對象主要是大型的跨國互聯網平台企業，但姚氏相信，背後的用戶創造價值理念，表達了「用戶數據是平台的價值來源，不應是免費的」的觀點，亦認為研究和關注數碼稅對中小企業也具有重要的意義。

他承認在技術上，數碼稅落地實施仍存有挑戰，包括在如何認定稅基收入，及數據稅成本的轉嫁問題。不過，他透露下一步將密切關注數碼稅國際改革進展，加強數字稅理論研究和實踐探索，積極參與國際規則制定，建立規範、公平、科學、合理的數碼稅制度。

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