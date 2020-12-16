摩根資產管理夥陸金所在香港推售4隻基金

網上綜合理財平台陸國際(香港)(下稱陸香港)宣布，旗下手機應用程式(App)陸香港銷售摩根資產管理旗下公募基金產品，首批推出的基金共4隻，分別是「摩根基金—新興市場投資級別債券基金」、「摩根基金—環球債券收益基金」、「摩根基金—新興股債入息基金」和「摩根基金—美國科技基金」，以豐富基金管理人和投資產品選擇。

摩根資產管理中國分銷業務總監莫媛惠期望，透過這次合作，促進用戶在平台的參與度及對相關基金投資的熱切度，為雙方帶來協同效應，同時亦滿足香港投資者日益增長的投資需求。

陸金所香港行政總裁蔡華表示，雙方於日後將進一步探索更多的合作可能性。同時，公司也會不斷完善平台功能，以及客戶服務，冀成為「最令用戶滿意的網上財富管理平台」。公司亦會繼續緊貼環球投資趨勢，利用金融及科技優勢為投資者提供優選基金產品，讓投資者把握投資機遇。

另外，陸香港App推出3項新服務，主要針對用戶港元基金與美元基金靈活投資需求、產品多元化，以及會員服務，以完善客戶體驗。第一，由12月7日起，平台還推出附屬於港元和美元基金投資服務的貨幣兌換服務，方便投資者在平台上直接購買港元、美元基金產品。第二，自12月1日起，推出了針對專業投資者(PI)的高端理財專區，及多款PI產品，旨在向通過審核的專業投資者進一步提供多元化的投資選擇。

公司又預告，將於12月中下旬，推出「VIP會員制度」，針對不同級別的VIP用戶提供專屬會員服務及優惠。

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