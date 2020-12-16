證監會指贏家時尚股權高度集中　20名股東持股逾九成二

證監會指，最近就贏家時尚股權分布進行查訊，發現截至11月20日，有18名股東合共持有22.93%股權，連同2名主要股東持股量，合共持股92.77%。

該公司股價於9月2日至11月20日，由8.92元升1.02倍至18.06元。期間內曾公布不同消息，包括將每手買賣單位由1,000股改為500股、項目推出、宣派特別息等。

周三(16日)曾升2.3%，高見15.1元，一度跌0.94%，低見14.62元，收市報14.76元，全日沒有升跌，成交額達2,355.1萬元。以收市價計，較9月2日的收市價累升65.47%。

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