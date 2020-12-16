信置馬鞍山臨海項目Silversands 料本月開售
2020年12月16日 18:16
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信和置業集團聯席董事田兆源(左)
個別發展商於年底仍積極籌備開盤。信和置業(00083)集團聯席董事田兆源表示，旗下馬鞍山烏溪沙低密度項目Silversands，位處臨海地段，前臨海星灣沙灘，可享赤門海峽及吐露港海景。預計樓盤有機會於本月內取得預售樓花同意書及推售，目前正積極籌備售樓說明書及示範單位。
他指出，項目毗鄰港鐵烏溪沙站，整體採用低密度設計，由4座大樓組成，共提供160伙，戶型多元化，包括1至4房間隔。當中1房至2房約佔全盤110伙，實用面積約310至510方呎，而3房至4房約佔全盤50伙，實用面積約930至1,300方呎。
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