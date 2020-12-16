信置馬鞍山臨海項目Silversands　料本月開售

他指出，項目毗鄰港鐵烏溪沙站，整體採用低密度設計，由4座大樓組成，共提供160伙，戶型多元化，包括1至4房間隔。當中1房至2房約佔全盤110伙，實用面積約310至510方呎，而3房至4房約佔全盤50伙，實用面積約930至1,300方呎。

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